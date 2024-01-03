İran'da Kasım Sülleymani'nin yıldönümü töreninde ard arda patlama sesleri

İran'da, Kasım Süleymani'nin vefatının birinci yılında iki patlama yaşandı. Patlamaların sebebi henüz açıklanmadı.

ABD'nin Irak'ta vurduğu İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Lideri Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında iki patlama oldu. Patlamalar, ölüm yıldönümünde tören yapılırken gerçekleşti ve en az 20 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Kirman şehrinde, Kudüs Gücü Lideri Kasım Süleymani'nin mezarının da olduğu mezarlıkta iki patlama oldu. Patlamalar, Süleymani'nin ölüm yıldönümünde tören yapılırken gerçekleşti ve yaralanmalara sebep oldu. İlk patlamayı 10 dakika arayla ikinci patlama izledi. Süleymani'nin anısına mezarlığa gelen kalabalık, patlamaların şokunu yaşadı.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

ABD'nin Irak'ta yaptığı saldırıda 2020'de ölen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Lideri Kasım Süleymani, İran'ın Suriye, Irak ve Lübnan'daki eylemlerinin başındaydı. Süleymani, Tahran'ın Suudi Arabistan'a karşı politikalarını da şekillendiriyordu. Süleymani'nin izlediği yol, Ortadoğu'da İran ile Suudi Arabistan arasındaki çekişmede Riyad ve ortaklarını "tehlikeye" sokuyordu. İki ülke arasındaki gerilim yüzünden uzun zamandır nötr sahalarda oynayan takımları, son zamanlarda başlayan yakınlaşma sonucu ilk kez İran'da karşılaşacaktı.