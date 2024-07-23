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İran'da Kelebek Hastaları Yaptırımlardan Olumsuz Etkileniyor

İran'da kelebek hastaları, ABD yaptırımları nedeniyle kritik sağlık malzemelerine erişimde zorlanıyor. Hükümet destek vermediğini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:53
İran'da Kelebek Hastaları Yaptırımlardan Olumsuz Etkileniyor

İran'da Kelebek Hastalarının Zorluğu

Halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen Epidermolysis Bullosa (EB) hastaları, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının etkileriyle zor günler geçiriyor. Yaklaşık 1200 kelebek hastası, ihtiyaç duydukları özel yara örtülerine ulaşmada büyük sıkıntılar yaşıyor ve hükümetten de destek alamadıklarını ifade ediyorlar.

Bülent ile Kelebeğin Destanı Belgeseli

Başkent Tahran'daki Bag-i Ketab Sinema Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Ali Rıza Muhammedi yönetimindeki "Kelebeğin Destanı" belgeselinin tanıtımı yapıldı. EB Evi Derneği'nin kurucusu Hamid Rıza Haşimi, bu hastalığın zorluklarını kendi deneyimleri üzerinden anlattı.

Hastaların Durumu

Haşimi, "Kızımın durumu kötüleşti. Diğer hastaları da görmek için araştırmalara başladık. Bu hastalara destek olmaya karar verdik," diye konuştu. Bugün İran'da sağlık malzemelerine ulaşmakta zorluk çeken 1200 kelebek hastasının yaşadığına dikkat çeken Haşimi, bu hastaların tedavisinde İsveç'te üretilen özel yara örtülerine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

ABD Yaptırımlarının Etkisi

Mayıs 2018'deki nükleer anlaşmadan çekilmenin, sağlık malzemeleri ve ilaçların ithalatını zorlaştırdığını ifade eden Haşimi, bu nedenle 15 kelebek çocuğunun hayatını kaybettiğini dile getirdi. UNICEF gibi bazı kuruluşlar aracılığıyla zaman zaman malzeme sağlayabildiklerini, ancak hükümetten destek gelmediğini aktardı.

Hükümet Desteği Eksikliği

"EB Evi"nin hükümet bütçesinden destek almadığını ve harcamalarını halkın bağışlarıyla karşıladıklarını belirten Haşimi, birçok kez devlet yetkililerine ulaşmaya çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını vurguladı. Haşimi, yeni hükümet döneminde bu sorunun çözüleceği umudunu taşıdığını da sözlerine ekledi.

Belgeselin Yükselen Önemi

Yönetmen Ali Rıza Muhammedi, belgeselin dünya genelinde bu hastalığın yeterince bilinmemesini gözler önüne seren bir çalışma olduğunu söyledi. Belgeselin amacı, EB hastalarının yaşadığı zorlukları sanat aracılığıyla dünyaya duyurmak.

Sonuç

İran'daki kelebek hastalarının yaşadığı sağlık malzemesi ve yardım krizi, uluslararası toplumu harekete geçirecek bir konudur. Yaptırımların kaldırılmasının sağlanması, bu hastaların tedavi imkanlarının artması açısından büyük bir önem taşımaktadır.

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