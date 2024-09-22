İran'da Kömür Madeninde Metan Gazı Patlaması: 13 Ölü, 12 Yaralı

İran'da Kömür Madeninde Facia

İran'ın doğusunda, Güney Horasan kentinde yer alan bir kömür madeninde dün gece meydana gelen metan gazı patlaması sonucunda 13 madenci yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Güney Horasan eyaletinin valisi Cevad Kanaat, patlamanın Tebes ilçesindeki kömür madeninin iki blokunda meydana geldiğini belirtti.

Vali Kanaat, toplamda 69 çalışanın bulunduğu madende 13 madencinin hayatını kaybettiğini, 12 madencinin de çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Patlama sonrası mahsur kalan madencilerin kurtarılması için uzman ekiplerin çalışmalara devam ettiğini vurgulayan Kanaat, olayın ardından madenin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınacağını kaydetti.