DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.145.458,13 0,33%

İran'da Kömür Madeninde Metan Gazı Patlaması: 13 Ölü, 12 Yaralı

Güney Horasan'daki maden patlamasında 13 madenci hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 07:49
İran'da Kömür Madeninde Metan Gazı Patlaması: 13 Ölü, 12 Yaralı

İran'da Kömür Madeninde Facia

İran'ın doğusunda, Güney Horasan kentinde yer alan bir kömür madeninde dün gece meydana gelen metan gazı patlaması sonucunda 13 madenci yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Güney Horasan eyaletinin valisi Cevad Kanaat, patlamanın Tebes ilçesindeki kömür madeninin iki blokunda meydana geldiğini belirtti.

Vali Kanaat, toplamda 69 çalışanın bulunduğu madende 13 madencinin hayatını kaybettiğini, 12 madencinin de çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Patlama sonrası mahsur kalan madencilerin kurtarılması için uzman ekiplerin çalışmalara devam ettiğini vurgulayan Kanaat, olayın ardından madenin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınacağını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
2
Kırklareli'nde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
3
Kuzey Kore ve Çin Arasındaki İlişkiler Derinleşiyor
4
İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: Ölü Sayısı 45'e Yükseldi
5
Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Kocaeli'de Tekne Alabora Oldu: Bir Balıkçı Kayboldu

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!