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İran'da Kömür Madenindeki Patlama: Ölü Sayısı 34'e Yükseldi

İran'ın Güney Horasan bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 34 kişi yaşamını yitirdi, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 13:54
İran'da Kömür Madenindeki Patlama: Ölü Sayısı 34'e Yükseldi

İran'da Kömür Madeninde Trajik Patlama

İran'ın doğusunda yer alan Güney Horasan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde gerçekleşen metan gazı patlaması sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 olduğu bildirildi.

Olayın Detayları

Resmi haber ajansı IRNA'ya açıklamalarda bulunan Güney Horasan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mohammad Ali Ahundi, Tebes ilçesindeki maden kazasıyla ilgili en güncel bilgileri aktardı. Ahundi, "Tebes kömür ocağındaki ölüm sayısı 34'e yükseldi. Mahsur kalan 18 kişiyi kurtarmak için arama çalışmaları devam ediyor." şeklinde konuştu.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

İranlı yetkili, bölgedeki gazın boşaltılması amacıyla çalışmaların hızlandırıldığını belirtti. İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, patlamada ilk etapta 28 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Olay, madenin iki blokunda meydana gelen patlama ile ilgili olarak 17 kişinin yaralandığı kaydedildi. Arama kurtarma ekipleri, mahsur kalan işçileri bir an önce kurtarmak için çaba sarf etmektedir.

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