İran'da Kuraklık: 8 Baraj Kuruma Tehlikesinde

İran'da üç barajın kurumasının ardından 8 baraj daha kuruma tehlikesiyle karşı karşıya; yetkililer Su Kaynakları Şirketi verilerini paylaştı ve tasarruf çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 17:24
İran'da Kuraklık Alarmı: 8 Baraj Kuruma Tehlikesinde

Üç barajın tamamen kurumasının ardından yetkililer tasarruf çağrısı yapıyor

IRNA'nın aktardığına göre, Su Kaynakları Şirketi ülkedeki barajların durumuna ilişkin istatistikleri yayımladı.

İstatistikler, yağışların azalmasıyla birlikte barajlardaki su miktarının ciddi şekilde azaldığını gösteriyor. Daha önce Hürmüzgan, Gülistan ve Fars eyaletlerinde üç barajın tamamen kuruduğu bildirildi.

Su Kaynakları Şirketi'ne göre, şimdi de 8 büyük baraj daha kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu barajların dağılımı şöyle: Rezevi Horasan, Kirman, Simnan ve Güney Horasan eyaletlerinde birer, Hürmüzgan ve Zencan eyaletlerinde ise ikişer baraj.

Enerji sıkıntısının sürdüğü ülkede su kıtlığı da derinleşiyor. Yetkililer halka tüketim alışkanlıklarını gözden geçirme ve su ile enerji kullanımında tasarrufa gitme çağrılarını yineliyor.

