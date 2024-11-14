İran'da Maden Göçüğünde 1 Ölü, 2 Yaralı

İran'ın Gülistan eyaletine bağlı Azadşehr ilçesinde bulunan bir maden ocağında yaşanan göçük, korkunç bir sona yol açtı. Olayda bir işçi hayatını kaybederken, iki işçi yaralandı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Gülistan Kızılay Başkanı Kasım Garib Abadi, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Garib Abadi, "Azadşehr'deki Kelat Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı," dedi.

Yetkili, yaralıların durumunun iyi olduğunu belirtirken, göçüğün sebebine yönelik bir soruşturma başlatıldığını da ekledi.

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