DOLAR
34,36 -0,06%
EURO
36,33 -0,01%
ALTIN
2.821,56 0,76%
BITCOIN
3.125.193,61 -0,98%

İran'da Maden Göçüğünde 1 Ölü, 2 Yaralı

İran'ın Gülistan eyaletinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:52
İran'da Maden Göçüğünde 1 Ölü, 2 Yaralı

İran'ın Gülistan eyaletine bağlı Azadşehr ilçesinde bulunan bir maden ocağında yaşanan göçük, korkunç bir sona yol açtı. Olayda bir işçi hayatını kaybederken, iki işçi yaralandı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Gülistan Kızılay Başkanı Kasım Garib Abadi, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Garib Abadi, "Azadşehr'deki Kelat Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı," dedi.

Yetkili, yaralıların durumunun iyi olduğunu belirtirken, göçüğün sebebine yönelik bir soruşturma başlatıldığını da ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vize Mağduru Öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti
2
Kırklareli'de Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı
3
3. İstanbul Kariyer Fuarı Törenle Başladı
4
Diyanet Başkanı Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Dudiç ile Görüştü
5
Vuslat Derneği, Gazze'de Günlük 2 Bin Ekmek Dağıtıyor
6
Zuckerberg'den Eşine Romantik Hediye: T-Pain ile Şarkı
7
Trabzonlu Kore Gazisi Pirağa Uzun'dan Anıtkabir'de Duygusal Anlar

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!