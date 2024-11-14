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İran'da Mahsa Emini Protestoları Kapsamında 6 Kişiye İdam Cezası

İran'da Mahsa Emini gösterilerine dair yürütülen davada 6 kişiye daha idam cezası verildi. Daha önce 17 kişiye idam cezası verilmişti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:28
İran'da Mahsa Emini Protestoları Kapsamında 6 Kişiye İdam Cezası

İran'da İdam Cezaları Sürüyor

İran'da zorunlu örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere ilişkin yürütülen yargılamalarda, 6 kişiye daha idam cezası verildi. Bu karar, 16 Eylül 2022'de Emini'nin ölümü üzerine başlayan geniş çaplı protestolarla bağlantılı olarak alındı.

Yargılamada Çarpıcı Gelişmeler

İran Devrim Muhafızlarının sivil milis gücü Besic üyesi Arman Aliverdi'nin öldürülmesiyle ilgili açılan davanın sanık avukatlarından Babek Pakniya, Tahran Devrim Mahkemesi'nin 6 sanığa idam cezası verdiğini duyurdu. Pakniya, verilen karara itiraz hakkının bulunduğunu da ekledi.

Protestolar ve Sonuçları

Mahsa Emini'nin ölümünün ardından 17 Eylül 2022'de memleketi Sakkız'da başlayan gösteriler, kısa sürede ülke genelinde yönetim karşıtı protestolara dönüştü. Aylar süren eylemlerde yaklaşık 500 gösterici hayatını kaybetti. Ayrıca, Tahran’ın Ekbatan semtinde yaşanan olaylarda Besic üyesi Arman Aliverdi, göstericiler tarafından darbederek öldürüldü. Bu olayın ardından 50’ye yakın kişi gözaltına alındı ve bunlardan 14’ü hakkında dava açıldı.

Daha önceki yargılamalarda en az 17 kişiye idam cezası verilmiş ve bunlardan 7'sinin cezası infaz edilmiştir. Protestolar sırasında binlerce kişi gözaltına alınmış, bazı göstericiler de idamla yargılanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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