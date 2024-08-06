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İran'da Mahsa Emini Protestolarında İdam Kararı Uygulandı

İran'da Mahsa Emini olaylarında emniyet görevlisini öldürmekle suçlanan gösterici idam cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:00
İran'da Mahsa Emini Protestolarında İdam Kararı Uygulandı

İran'da İdam Kararı Uygulandı

İran, 2022 yılında yaşanan Mahsa Emini protestoları sırasında Albay Nadir Beyrami'yi öldürmekle suçlanan Gulamrıza Resayi'nin idam cezasını infaz etti.

Olayın Arka Planı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) aktardığına göre, Resayi, Mahsa Emini gösterileri esnasında Albay Beyrami'yi bıçaklayarak öldürmekten tutuklanmıştı. 7 Eylül 2023'te verilen idam kararı, Kermanşah kentindeki bir cezaevinde gerçekleştirildi.

Mahsa Emini Protestoları

İran'ın başkenti Tahran'da, 13 Eylül 2022 tarihinde 'ahlak polisi' tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Emini, hastaneye kaldırılmasına rağmen 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Emini'nin ölümü, memleketi Sakkız'da protestolara yol açmış, bu olaylar ülke genelinde yönetim karşıtı eylemlere dönüşmüştü.

Hayatını Kaybedenler

Protestolar, aylarca sürdü ve yaklaşık 500 gösterici ile 100'den fazla emniyet görevlisinin yaşamını yitirmesine sebep oldu.

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