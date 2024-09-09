İran'da Nükleer Müzakereci Ataması

İran'da Nükleer Başmüzakereci Ataması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, yeni Nükleer Başmüzakereci olarak atandı. Bu gelişme, İran devlet televizyonu tarafından duyuruldu.

Görev Değişimi ve İlgili İsimler

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Revançi'yi Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Nükleer Başmüzakereci olarak görevlendirirken, İran'da 19 Mayıs'ta yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sonrası, eski Nükleer Başmüzakereci Ali Bakıri ise Erakçi'nin danışmanı olarak atanmıştır.

Nükleer Anlaşma Sürecindeki Rolü

Mecid Taht Revançi, 2015 yılında İran ile Batı arasında imzalanan nükleer anlaşmanın müzakerelerinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Ayrıca, 2019-2022 yılları arasında Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev aldı.

Olumlu Gelişmeler ve Beklentiler

Son günlerde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayı ile üst düzey yetkililerden ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlanacağına dair olumlu açıklamalar yapılmaktadır. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ile nükleer müzakereler için diplomasi fırsatının devam ettiğini ifade etmiştir.