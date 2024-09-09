Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İran'da Nükleer Müzakereci Ataması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Revançi, Nükleer Başmüzakereci olarak atandı. ABD ile müzakerelere olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 22:50
İran'da Nükleer Müzakereci Ataması

İran'da Nükleer Başmüzakereci Ataması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, yeni Nükleer Başmüzakereci olarak atandı. Bu gelişme, İran devlet televizyonu tarafından duyuruldu.

Görev Değişimi ve İlgili İsimler

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Revançi'yi Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Nükleer Başmüzakereci olarak görevlendirirken, İran'da 19 Mayıs'ta yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sonrası, eski Nükleer Başmüzakereci Ali Bakıri ise Erakçi'nin danışmanı olarak atanmıştır.

Nükleer Anlaşma Sürecindeki Rolü

Mecid Taht Revançi, 2015 yılında İran ile Batı arasında imzalanan nükleer anlaşmanın müzakerelerinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Ayrıca, 2019-2022 yılları arasında Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev aldı.

Olumlu Gelişmeler ve Beklentiler

Son günlerde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayı ile üst düzey yetkililerden ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlanacağına dair olumlu açıklamalar yapılmaktadır. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ile nükleer müzakereler için diplomasi fırsatının devam ettiğini ifade etmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun