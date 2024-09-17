İran'da Otobüs Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'ın Yezd Kentinde Trajik Otobüs Kazası

İran'ın Yezd kentinde yaşanan bir otobüs kazasında, 10 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. Kaza, Yezd Kızılay Genel Müdürü Muhammed Aşıki tarafından açıklandı.

Kazanın Detayları

Aşıki, kazanın gece yarısı Sagend otobanında Robat köyü yakınlarında gerçekleştiğini belirtti. "Otobüs devrildi ve felakete yol açtı. 10 kişi hayatını kaybederken, 36 yaralı hastanelere kaldırıldı," şeklinde ifade etti.

Olayın sebebiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili gelişmeler ise bölgede merakla bekleniyor.