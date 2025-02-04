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İran'da Persepolis-Traktör Sazi Maçında Skandal: 2 Kadın Seyirci Gözaltına Alındı

İran'da oynanan Persepolis-Traktör Sazi maçında "gayriahlaki" davranışlar sergileyen 2 kadın seyirci gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:03
İran'da Persepolis-Traktör Sazi Maçında Skandal: 2 Kadın Seyirci Gözaltına Alındı

Persepolis-Traktör Sazi Maçında Olaylar Patlak Verdi

İran'ın Fars Körfezi Pro Ligi'nde geçen hafta Tahran'da oynanan Persepolis ile Traktör Sazi arasındaki karşılaşma, bazı taraftarların taşkınlığıyla dikkat çekti. Maç sonunda, ''gayriahlaki'' davranışlar sergileyen iki kadın seyirci gözaltına alındı.

Tahkikat Başlatıldı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) bildirdiğine göre, Tahran Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, müsabaka sırasında bu tür davranışlarda bulunan Persepolis taraftarı 2 kadın takip edildi ve gözaltına alındı.

Taşkınlıklar ve Tepkiler

Fars Körfezi Pro Ligi'nin 17. haftasında gerçekleşen bu müsabakada, taraftarlar arasında kargaşa yaşandı ve Persepolis destekçileri, Türk taraftarlara yönelik hakaret içeren sloganlar attı.

Spor ve Gençlik Bakanlığı'ndan Açıklama

Olayların ardından, Spor ve Gençlik Bakanlığı olağanüstü bir toplantı düzenleyerek konuyla ilgili detayları görüşmüş ve Tahran Savcılığı da soruşturmayı derinleştirmiştir.

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