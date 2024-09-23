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İran'da Petrol Tesisinde Patlama: 2 Yaralı

İran'ın Simnan eyaletindeki bir petrol tesisinde meydana gelen patlamada 2 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:41
İran'da Petrol Tesisinde Patlama: 2 Yaralı

İran'da Petrol Tesisinde Patlama Olayı

İran'ın Simnan eyaletinde bulunan bir petrol tesisinde büyük bir kaza yaşandı. Bu olay, üç farklı patlamaya yol açarken, çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı.

Patlama ve Yangına Müdahale

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, kaza Germsar kentinde gerçekleşti. İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek, uzun süren çabalar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Ancak, yaralı sayısı ve durumu hakkında detaylı bilgiye ulaşılamadı.

Olayın Sebebi Henüz Bilinmiyor

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Germsar, başkent Tahran'ın yaklaşık 120 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

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