İran'da Sahte İçki Suçundan Dört Kişi İdam Edildi

İran'da Sahte İçki Satışı Suçuyla İdam Cezası Uygulandı

İran'ın Elborz eyaletine bağlı Kereç kentinde sahte içki satma suçlaması nedeniyle idam cezası alan dört kişi, cezasını infaz ettirdi. Yerel haber kaynaklarına göre, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) aracılığıyla yargı erki bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yargı Açıklaması: Yargı Erki Kurumu, sabah saatlerinde Elborz eyaletinde kaçak içki tedarik etmek ve satmaktan idama mahkum olan bu dört kişinin cezasının yerine getirildiğini duyurdu.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl haziran ayında gerçekleşen bir olayda, 17 kişi hayata veda etmiş ve 191 kişi de zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Bu olay neticesinde 11 kişi tutuklanmış, içlerinden dördü idam cezasına çarptırılmıştı.