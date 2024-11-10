İran'da Saldırı: 5 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

İran'ın Güneydoğusunda Kanlı Bir Saldırı

İran'ın güneydoğu bölgesindeki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde gerçekleşen saldırıda, 5 yerel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre, saldırı Besic olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki yerel güvenlik güçlerine düzenlendi. Saldırı sonucu, Beluç kökenli 5 İranlı yerel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Failleri Yakalamak İçin Operasyon Başlatıldı

Saldırganların yakalanması amacıyla bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde Teftan bölgesinde Ceyşu'l Adl isimli örgüt tarafından düzenlenen benzer bir saldırıda ise 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Geçmişteki Saldırılar ve Operasyonlar

Söz konusu saldırının ardından İran, bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatmış ve bu operasyonlar sırasında çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğü ve bir kısmının da yakalandığı bildirilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.