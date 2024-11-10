DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.743.190,39 -4,63%

İran'da Saldırı: 5 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde düzenlenen saldırıda 5 yerel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 21:19
İran'da Saldırı: 5 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

İran'ın Güneydoğusunda Kanlı Bir Saldırı

İran'ın güneydoğu bölgesindeki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde gerçekleşen saldırıda, 5 yerel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre, saldırı Besic olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki yerel güvenlik güçlerine düzenlendi. Saldırı sonucu, Beluç kökenli 5 İranlı yerel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Failleri Yakalamak İçin Operasyon Başlatıldı

Saldırganların yakalanması amacıyla bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde Teftan bölgesinde Ceyşu'l Adl isimli örgüt tarafından düzenlenen benzer bir saldırıda ise 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Geçmişteki Saldırılar ve Operasyonlar

Söz konusu saldırının ardından İran, bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatmış ve bu operasyonlar sırasında çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğü ve bir kısmının da yakalandığı bildirilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Babasını Öldüren Sanığa 24 Yıla Kadar Hapis İstemi
2
Hamas: İsrail Gazze'deki Soykırımı Silah Olarak Kullanıyor
3
Kurtulmuş: Siyasette Silah ve Sandık Bir Arada Olmaz
4
Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor: Ölü Sayısı 42 Bin 126'ya Yükseldi
5
DSÖ, Gazze'deki Hastanelerin Güvenliği Konusunda Endişelerini Dile Getirdi
6
Mikati: 'İsrail ile Ateşkese Varmak İstiyoruz'
7
İran ve Suudi Arabistan Liderlerinden Önemli Görüşme: Zirveden Somut Sonuçlar Bekleniyor

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek