İran'da saldırının ardından cami kubbesine 'intikam bayrağı' çekildi

Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran'ın kutsal şehri Kum'daki Camekan Camii'nin minaresine kırmızı renkli bir bayrak çekildi. Bayrakta "Hz. Hüseyin'in kanı için intikam isteyenler" yazısı yer alıyordu. Kırmızı bayrak, Şiilerin inancına göre haksız yere öldürülen veya suikast sonucu hayatını kaybeden bir kişi için intikam çağrısı anlamına geliyordu.

BOMBA SALDIRISINDAN SONRA CAMİ KUBBESİNE İNTİKAM BAYRAĞI ASILDI

Kırmızı renkteki bayrak, İran'da "intikam bayrağı" olarak tanınıyor. Bayrağın üzerinde Arapça beyaz harflerle "Hz. Hüseyin'in kanı için intikam alın" yazıyor. Bu bayrak, Şiilerin inanışına göre haksızca katledilen veya suikaste uğrayan bir kişi için intikam isteğini ifade ediyor. Bayrak, İran'ın kutsal şehri Kum'da Cemkeran Camii'nin minaresine asıldı.

ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği saldırı sonucu yaşamını yitiren İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Lideri Kasım Süleymani için intikam çağrısı yapıldı. İran'ın kutsal şehri Kum'da bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine kırmızı bir bayrak asıldı. Bayrakta Arapça "Hz. Hüseyin'in kanının intikamını isteyenler" yazıyordu. Kırmızı bayrak, Şiilerin inancına göre haksızca öldürülen veya suikaste uğrayan bir kişi için intikam talebini simgeliyordu.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE BOMBALI EYLEM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Lideri Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin dördüncü yıl dönümünde Kirman'da anma töreni yapıldı. Törenin gerçekleştiği mezarlığa giden yolda iki ayrı noktada patlamalar oldu.

Patlamalarda 89 kişi öldü, 284 kişi yaralandı. İran makamları patlamaların intihar bombacıları tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırıların sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlendi.