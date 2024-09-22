İran'da Şiddetli Deprem: 5,2 Büyüklüğünde

İran'da Şiddetli Deprem Meydana Geldi

Bugün, 5.2 büyüklüğünde bir deprem, İran'ın Kuzey Horasan bölgesindeki Bocnurd kentinde meydana geldi. Tahran Üniversitesine bağlı Sismoloji Merkezi tarafından verilen bilgilere göre, depremin merkez üssü Bocnurd olarak kaydedildi.

Depremin Ayrıntıları

Yerel saatle 16.13'te oluşan depremin derinliği 8 kilometre olarak tespit edildi. Şu an itibarıyla can kaybı veya hasara dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Önemli Bilgilendirme: Deprem sonrası gelişmelerin takip edilmesi ve bölgedeki insanların güvenliğinin sağlanması için yerel yetkililerin açıklamaları bekleniyor.