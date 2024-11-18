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İran'da Silahlı Çatışma: 2 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Sistan-Beluçistan'da emniyet güçleri ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi öldü.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:48
İran'da Silahlı Çatışma: 2 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

İran'da Çatışma Ortaya Çıktı

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde, emniyet güçleri ile silahlı bir grup arasında meydana gelen çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı milis güçlerinden Besic 2 kişi yaşamını yitirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) tarafından aktarılan bilgilere göre, Devrim Muhafızları Ordusu konuya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde, teröristlerin düzenlediği saldırıda 2 Besic hayatını kaybetti.” ifadesine yer verildi.

Ceyşu'l Adl'in İddiaları

Öte yandan, İran'da terör örgütü olarak kabul edilen Ceyşu'l Adl örgütü, "Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler gerçekleştirmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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