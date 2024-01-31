İran'da silahlı saldırı oldu: 2 polis hayatını kaybetti 4 polis yaralandı

Fars eyaletinin Neyriz ilçesinde güvenlik güçleri, şüpheli bir aracı durdurmak isterken silahlı saldırıya uğradı. İran resmi ajansı IRNA, araçtaki silahlı kişilerin güvenlik güçlerine ateş açtığını bildirdi.

Uyuşturucu kaçakçısı olduğu belirtilen silahlı kişiler, güvenlik güçlerine saldırdı. Saldırı sonucu 2 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı. Saldırganlar, olay yerinden kaçmayı başardı.

İRAN'DAN SALDIRI AÇIKLAMASI GELDİ

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, ABD'nin son 2 günde İran'a aracılar aracılığıyla çeşitli mesajlar ilettiğine yönelik haberleri yalanladı. Yazılı bir açıklama yapan temsilcilik,

"Bu tür mesaj alışverişi yapılmadı. Buna karşılık, herhangi bir tarafın İran topraklarına veya İran sınırları dışındaki çıkarlarına veya vatandaşlarına saldırması durumunda kararlı ve güçlü bir yanıtla karşılaşması İran'ın temel politikasıdır." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne İran destekli Iraklı gruplar tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırısına karşılık verileceğini açıkladıktan sonra, İran'ın BM Daimi Temsilciliği de bir açıklama yaptı. 28 Ocak'ta gerçekleşen saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.

ABD'li yetkililer, başta Biden olmak üzere, saldırının arkasında İran destekli grupların olduğunu iddia etmiş, saldırıya uygun bir zamanda ve şekilde cevap vereceklerini açıklamıştı. İran ise bu iddiaları yalanlayarak, 'Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor.' dedi.