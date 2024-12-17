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İran'da Soğuk Hava Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

İran'da enerji sıkıntısı nedeniyle birçok eyalette okullar kapatıldı, eğitime çevrim içi devam edilecek yerler belirlendi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:55
İran'da Soğuk Hava Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Okullar Kış Havasında Tatil Edildi

İran, soğuk hava ve enerji tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle birçok eyalette okulları tatil etti. İran resmi haber ajansı IRNA tarafından bildirildiğine göre, bu kararın bir parçası olarak, bazı şehirlerde eğitim çevrim içi olarak sürdürülecek.

Enerji Sıkıntısı ve Hükümet Çağrıları

Elektrik ve gaz tedarik sorunları yaşayan ülkede, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer hükümet yetkilileri, vatandaşları kombilerini 2 derece daha düşük modda çalıştırmaları konusunda uyardı. Bu çabalar, gaz tüketimini düşürmeyi ve yüksek tüketim nedeniyle oluşan gaz basıncı sorununu çözmeyi hedefliyor. İran Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan haftalık basın toplantısında da benzer öneriler gündeme geldi.

Tatil Edilen Eğitim Kurumları

Erdebil, Batı Azerbaycan, Simnan, Gülistan, Kuzey Horasan, Rezevi Horasan, Mazenderan, Zencan, Kürdistan ve Kirmanşah eyaletlerinde tüm eğitim kademeleri için okullar kapatıldı. Kum eyaletinde ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitim kurumları, Fars eyaletinde ise sadece ilkokullar tatil oldu. Bazı bölgelerde ise eğitim çevrim içi olarak devamı kararlaştırıldı.

Hava Kirliliği ve Elektrik Kesintileri

Ülkenin birçok yerinde yaşanan hava kirliliği nedeniyle termik santrallerde dizel yakıt tüketimi yasaklandı. Bu durum, elektrik talebinin artmasına yol açarak, daha önce yaz aylarında sıkça yaşanan elektrik kesintilerini kış aylarına taşıdı. Enerji sorunları üzerine, ilgili kurumların yaptığı toplantıların ardından, eğitime ara verip verilmeyeceği konusunda yeni kararlar alınmaya devam ediyor.

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