DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.550.138,07 -0,1%

İran'da Soğuk Hava ve Kar Nedeniyle Eğitim ve Resmi Daireler Tatil Edildi

İran'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle okullar ve devlet daireleri tatil edilirken, çevrim içi eğitim ve uzaktan çalışma sistemine geçildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 18:22
İran'da Soğuk Hava ve Kar Nedeniyle Eğitim ve Resmi Daireler Tatil Edildi

İran'da Soğuk Hava Etkisiyle Eğitim ve Çalışmalar Durdu

İran'ın birçok şehrinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yarın tüm eğitim kademelerindeki okullar ile devlet daireleri tatil edildi. Bu duruma dair Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer hükümet yetkilileri vatandaşlara önemli çağrılarda bulundu.

Okulların ve Resmi Kurumların Tatili

İran resmi haber ajansı IRNAya göre, çeşitli şehirlerde eğitim kurumları ve resmi dairelerin tatil edilmesi, başlıca kar yağışı, don oluşumu ve soğuk hava koşullarına bağlandı. Bazı şehirlerde ise tatil ilan edilmesinin nedeni, aşırı gaz tüketimi sebebiyle düşen gaz basıncını koruma çabası olarak gösteriliyor.

Çevrim İçi Eğitim ve Uzaktan Çalışma

Bazı şehirlerde eğitim kurumları ile devlet daireleri kapalı kalırken, ilk, orta, lise ve üniversite düzeyindeki eğitim kurumları çevrim içi ders vermeye devam edecek. Devlet daireleri ise uzaktan hizmet vermeye geçerek iş süreçlerine devam edecek.

Tatil edilen bölgeler arasında Zencan, Mazenderan, Güney Horasan, Kum, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Simnan, Erdebil, Kuzey Horasan ve Gülistan gibi eyaletler yer almakta. Bankalar ile sağlık ve hizmet merkezleri ise çalışmaya devam edecek.

Gaz Tedarikinde Sorunlar

Kış aylarında gaz tedarikinde sıkıntılar çeken İran hükümet yetkilileri, vatandaşlardan kombilerini 2 derece daha düşük modda çalıştırmalarını isteyerek gaz tüketimimizi azaltmayı ve gaz basıncı sorununu çözmeyi hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gelecek Partisi 5. Yılını Kutladı: Davutoğlu'ndan Suriye Açıklamaları
2
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
3
Yemen'in Hudeyde Kentinde Gazze İçin Protesto Gösterisi
4
Ömer Çelik: Türkiye, Suriye Halkının Destekçisi Olmaya Devam Edecek
5
Rukiye Toy, Kadın İstihdam Hedeflerini Açıkladı
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Şam Büyükelçiliği Türkiye'nin Kararlılığının Somut İfadesi
7
Avrupa Konseyi, İtalya'nın Göçmen Geri Gönderme Merkezlerini Eleştirdi

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak