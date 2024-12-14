İran'da Soğuk Hava ve Kar Nedeniyle Eğitim ve Resmi Daireler Tatil Edildi

İran'da Soğuk Hava Etkisiyle Eğitim ve Çalışmalar Durdu

İran'ın birçok şehrinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yarın tüm eğitim kademelerindeki okullar ile devlet daireleri tatil edildi. Bu duruma dair Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer hükümet yetkilileri vatandaşlara önemli çağrılarda bulundu.

Okulların ve Resmi Kurumların Tatili

İran resmi haber ajansı IRNAya göre, çeşitli şehirlerde eğitim kurumları ve resmi dairelerin tatil edilmesi, başlıca kar yağışı, don oluşumu ve soğuk hava koşullarına bağlandı. Bazı şehirlerde ise tatil ilan edilmesinin nedeni, aşırı gaz tüketimi sebebiyle düşen gaz basıncını koruma çabası olarak gösteriliyor.

Çevrim İçi Eğitim ve Uzaktan Çalışma

Bazı şehirlerde eğitim kurumları ile devlet daireleri kapalı kalırken, ilk, orta, lise ve üniversite düzeyindeki eğitim kurumları çevrim içi ders vermeye devam edecek. Devlet daireleri ise uzaktan hizmet vermeye geçerek iş süreçlerine devam edecek.

Tatil edilen bölgeler arasında Zencan, Mazenderan, Güney Horasan, Kum, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Simnan, Erdebil, Kuzey Horasan ve Gülistan gibi eyaletler yer almakta. Bankalar ile sağlık ve hizmet merkezleri ise çalışmaya devam edecek.

Gaz Tedarikinde Sorunlar

Kış aylarında gaz tedarikinde sıkıntılar çeken İran hükümet yetkilileri, vatandaşlardan kombilerini 2 derece daha düşük modda çalıştırmalarını isteyerek gaz tüketimimizi azaltmayı ve gaz basıncı sorununu çözmeyi hedefliyor.