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İran'da Sünni Milletvekilden Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Sert Eleştiri

Sünni milletvekili Muhammed Kesim Osmani, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın kabinesinde Sünni isimlerin eksik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:23
İran'da Sünni Milletvekilden Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Sert Eleştiri

İran'da Kabine Tartışmaları

İran'daki siyasi tartışmalar, Sünni Milletvekili Muhammed Kesim Osmani tarafından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerdiği kabine ile ilgili yapılan sert eleştirilerle yeniden alevlendi. Osmani, kabinede Sünni bir ismin olmamasını hedef aldı.

Pezeşkiyan'ın Kabinesi Eleştiriliyor

Bukan Milletvekili Osmani, Pezeşkiyan’ın kabinesi için sunduğu 19 bakan adayının özelliklerinin değerlendirildiği halk toplantısında şunları söyledi: "Sayın Pezeşkiyan, kabinenizi 'ulusal birlik hükümeti' olarak tanımladı. Ancak, halk değişim için oy verdi; kabinenizin yapısı bu değişimi yansıtmıyor. Zıtlıklarla ulusal uzlaşma sağlanamaz. Kurduğunuz koalisyon hükümeti, kısa vadede uyumsuzluk yaratacaktır.”

Sünni Toplumun Temsili Eksikliği

Osmani, kabinede Sünni bir temsilcinin olmamasını eleştirerek, "İran tarihindeki hiçbir lider, Sünni ve kadın topluluklarını sayın döneminize kadar bu kadar teşvik etmemiştir. Biz sizden, Sünni toplumuna duyulan güvenin yeniden tesis edilmesini bekliyorduk. Ancak, bunun gerçekleşmediğini görüyoruz" dedi.

Verilen Sözlerin Önemi

Osmani, konuşmasında şu uyarılarda bulundu: "Sayın Cumhurbaşkanı, Sünni toplumuna ilişkin verdiğiniz vaatleri yerine getirmezseniz, büyük bir toplumsal sermaye kaybı yaşarsınız. Bu sosyal sermaye zedelenirse, siyasal ve sosyal kriz anlarında halk size destek olmayabilir."

Öte yandan, Mesud Pezeşkiyan, seçim kampanyaları sırasında Sünni toplumun, mezhep ayrımları nedeniyle hak ettikleri statüden yoksun kaldıklarını dile getirmiş ve bu sorunun çözümü için söz vermişti.

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