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İran'da Terör Operasyonunda 3 Kişi Öldürüldü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri, terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 15:52
İran'da Terör Operasyonunda 3 Kişi Öldürüldü

İran'da Terörle Mücadele Operasyonu: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde yapılan güvenlik operasyonunda, "terör örgütü" üyesi olduğu iddia edilen 3 kişi hayatını kaybetti. Tesnim Haber Ajansına bilgi veren Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargahı Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü Ahmed Şefai, "Sistan-Beluçistan'da terör örgütü mensubu 3 kişi öldürüldü, 9 kişi gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

Güvenlik Şehitleri Operasyonları'nın Artçı Sonuçları

26 Ekim'den itibaren bölgede başlayan Güvenlik Şehitleri Operasyonları sonucunda, terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle öldürülenlerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi. Aynı tarihte gözaltına alınanların ise 33'e çıktığı öğrenildi.

Geçmişteki Saldırılar ve Güvenlik Önlemleri

Bölgedeki güvenlik sorunları göz önüne alındığında, Teftan bölgesinde 26 Ekim'de devriye görevindeki sınır muhafızlarına düzenlenen saldırıda 10 asker hayatını kaybetmişti. Bu tür operasyonlar, İran'ın güvenliği sağlama konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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