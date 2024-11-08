İran'da Terörle Mücadelede Çatışma: 4 Ölü, 1 Asker Kaybı

İran'da Terörle Mücadele Operasyonu

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde, "terör örgütü" üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi yaşamını yitirdi. Çatışma sırasında 1 İran askeri de hayatını kaybetti ve 3 sivil yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Bölgesel Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü Ahmed Şefai, operasyona ilişkin bilgiler paylaştı. Şefai, Sistan-Beluçistan eyaletindeki operasyonun Rask bölgesinde gerçekleştiğini belirtti.

Şefai, “Eyaletteki operasyonda terör örgütü mensubu 4 kişi öldürüldü. Ne yazık ki bu çatışma sonucunda 3 vatandaş da yaralandı,” dedi.

Operasyonda bir İran askerinin ölümünün yanı sıra, çok sayıda silah ve mühimmat ile bir otomobilin ele geçirildiğini de ifade eden Şefai, operasyonun devam ettiğini sözlerine ekledi.