DOLAR
34,37 -0,43%
EURO
36,77 0,88%
ALTIN
2.969,68 0,16%
BITCOIN
2.608.126,37 0,75%

İran'da Terörle Mücadelede Çatışma: 4 Ölü, 1 Asker Kaybı

Sistan-Beluçistan'da düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 1 asker hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:23
İran'da Terörle Mücadelede Çatışma: 4 Ölü, 1 Asker Kaybı

İran'da Terörle Mücadele Operasyonu

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde, "terör örgütü" üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi yaşamını yitirdi. Çatışma sırasında 1 İran askeri de hayatını kaybetti ve 3 sivil yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Bölgesel Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü Ahmed Şefai, operasyona ilişkin bilgiler paylaştı. Şefai, Sistan-Beluçistan eyaletindeki operasyonun Rask bölgesinde gerçekleştiğini belirtti.

Şefai, “Eyaletteki operasyonda terör örgütü mensubu 4 kişi öldürüldü. Ne yazık ki bu çatışma sonucunda 3 vatandaş da yaralandı,” dedi.

Operasyonda bir İran askerinin ölümünün yanı sıra, çok sayıda silah ve mühimmat ile bir otomobilin ele geçirildiğini de ifade eden Şefai, operasyonun devam ettiğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3,117'ye Ulaştı
2
ABD'nin B-52 Bombardıman Uçakları İngiltere'de Görevde
3
İmamoğlu ve Baş'tan Kayyum Konuşmaları
4
Bangladeş'te BNP'nin Seçim Talebiyle Yürüyüşü
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa ve Filistin Açıklamaları
6
Trabzonspor, Fenerbahçe Maçında Sahaya Giren Köpeği Sahiplendi
7
Antalya Kültür Yolu Festivali 2023 Devam Ediyor

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi