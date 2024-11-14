İran'da Terörle Mücadelede Çatışma: 4 Terörist Öldürüldü, 3 Asker Şehit Oldu

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde düzenlenen bir operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi öldürüldü. Çıkan çatışmada 3 İran askeri de hayatını kaybetti.

Resmi haber ajansı IRNA tarafından aktarılan bilgilere göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyon, Rask ilçesinde terör unsurlarına karşı gerçekleştirildi. Açıklamada, "Güvenlik Şehitleri Operasyonları" kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi ve 6 kişi gözaltına alındı denildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü Ahmed Şefai, 10 Kasım’da yaptığı açıklamada, 26 Ekim’de başlayan operasyonlar sonucu, terör örgütüne üyelik suçlamasıyla öldürülenlerin sayısının 15'e, gözaltına alınanların sayısının ise 33'e çıktığını belirtti.

Söz konusu operasyona kadar, 26 Ekim tarihinde Teftan bölgesinde kimliği belirlenemeyen bir grup, devriye görevindeki sınır muhafızlarına saldırmış ve 10 asker öldürmüştü. Bu saldırıyı Ceyşu'l Adl terör örgütü üstlenmişti.

Ceyşu'l Adl Kimdir?

Ceyşu'l Adl, İran'da terör örgütü olarak kabul edilen ve "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" iddia eden bir gruptur. Bu grup, İran'ın güneydoğusundaki Pakistan sınırında zaman zaman silahlı eylemler düzenleyerek, Beluç halkının ve İran'daki Ehli Sünnet’in haklarını korumayı amaçladığını belirtmektedir.

2012 yılında Selahaddin Faruki önderliğinde kurulan Ceyşu'l Adl, daha önce bölgede faaliyet gösteren Cundullah gibi Sünni Beluç oluşumlarının devamı niteliği taşıdığı düşünülmektedir.

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