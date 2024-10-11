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İran'da Tıbbi Ceza Hukuku Sempozyumu Düzenlendi

Tebriz'de Türkiye ve Almanya'dan uzmanların katıldığı uluslararası sempozyum gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:43
İran'da Tıbbi Ceza Hukuku Sempozyumu Düzenlendi

İran'da Tıbbi Ceza Hukuku Sempozyumu

İran'ın Tebriz kentinde, Türkiye ve Almanya'dan uzmanların katılımıyla uluslararası bir sempozyum gerçekleştirildi. Tıbbi Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler başlıklı bu sempozyum, İran, Almanya ve Türkiye'den hukukçuları bir araya getirerek ceza hukukundaki son gelişmeleri tartışma fırsatı sundu.

Önemli Konuşmalar ve Katılımcılar

Tebriz'de düzenlenen bu önemli etkinlik, İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti Barosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından organize edildi. Sempozyuma, Tıp Hukuku Derneği kurucu başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver gibi önemli isimler katıldı.

Görüşmeler ve Bilgi Paylaşımı

Etkinlikte konuşma yapan Prof. Dr. Ünver, Almanya'daki ceza tıp hukuku gelişmelerini katılımcılarla paylaştı. Ardından, Prof. Dr. Hakeri, Türkiye'deki ceza tıp hukuku sorunları ve önemli gelişmeleri ele aldı. Bahar Şahid ise, doktrin ve adli prosedürler ile tıbbi ihlallerin mücadelesi konularında bilgiler sundu.

Bu sempozyum, uluslararası hukuk camiasındaki iş birliği ve bilgi paylaşımını güçlendirmek açısından önemli bir adım olmuştur.

Tıbbi Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, İran, Almanya ve Türkiye'den...

Tıbbi Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, İran, Almanya ve Türkiye'den uzmanların katılımıyla İran'ın Tebriz kentinde düzenlendi. İran'ın Doğu Azerbaycan eyaleti Barosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından Tebriz'de gerçekleştirilen sempozyumda ceza hukukundaki son gelişmeler incelenip, üç ülkeden hukukçular arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Sempozyuma Türkiye'den Tıp Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri (sol 3) ile Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver (sol 2) katıldı.

Tıbbi Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, İran, Almanya ve Türkiye'den...

Tıbbi Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, İran, Almanya ve Türkiye'den uzmanların katılımıyla İran'ın Tebriz kentinde düzenlendi. İran'ın Doğu Azerbaycan eyaleti Barosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından Tebriz'de gerçekleştirilen sempozyumda ceza hukukundaki son gelişmeler incelenip, üç ülkeden hukukçular arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Sempozyuma Türkiye'den Tıp Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri (sol 3) ile Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver (sol 2) katıldı.

Tıbbi Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, İran, Almanya ve Türkiye'den...

Tıbbi Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, İran, Almanya ve Türkiye'den uzmanların katılımıyla İran'ın Tebriz kentinde düzenlendi. İran'ın Doğu Azerbaycan eyaleti Barosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından Tebriz'de gerçekleştirilen sempozyumda ceza hukukundaki son gelişmeler incelenip, üç ülkeden hukukçular arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Sempozyuma Türkiye'den Tıp Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri (sol 3) ile Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver (sol 2) katıldı.

Tıbbi Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, İran, Almanya ve Türkiye'den...

Tıbbi Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, İran, Almanya ve Türkiye'den uzmanların katılımıyla İran'ın Tebriz kentinde düzenlendi. İran'ın Doğu Azerbaycan eyaleti Barosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından Tebriz'de gerçekleştirilen sempozyumda ceza hukukundaki son gelişmeler incelenip, üç ülkeden hukukçular arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Sempozyuma Türkiye'den Tıp Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri (sol 3) ile Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver (sol 2) katıldı.

Tıbbi Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, İran, Almanya ve Türkiye'den...

Tıbbi Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, İran, Almanya ve Türkiye'den uzmanların katılımıyla İran'ın Tebriz kentinde düzenlendi. İran'ın Doğu Azerbaycan eyaleti Barosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından Tebriz'de gerçekleştirilen sempozyumda ceza hukukundaki son gelişmeler incelenip, üç ülkeden hukukçular arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Sempozyuma Türkiye'den Tıp Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri (sol 3) ile Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver (sol 2) katıldı.

Tıbbi Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, İran, Almanya ve Türkiye'den...

Tıbbi Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, İran, Almanya ve Türkiye'den uzmanların katılımıyla İran'ın Tebriz kentinde düzenlendi. İran'ın Doğu Azerbaycan eyaleti Barosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından Tebriz'de gerçekleştirilen sempozyumda ceza hukukundaki son gelişmeler incelenip, üç ülkeden hukukçular arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Sempozyuma Türkiye'den Tıp Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri (sol 3) ile Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver (sol 2) katıldı.

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