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İran'da Türkçe Tiyatro: 'Settarhan Serdar-ı Milli' Büyük İlgi Görüyor

Settarhan'ın hayatını anlatan Türkçe oyun, İran'da büyük ilgi topladı ve Tahran'daki gösterimlerde biletler tükendi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:10
İran'da Türkçe Tiyatro: 'Settarhan Serdar-ı Milli' Büyük İlgi Görüyor

İran'da Türkçe Sahne: 'Settarhan Serdar-ı Milli'

İran'da Türkçe sahnelenen 'Settarhan Serdar-ı Milli' adlı tiyatro oyunu, hem Tebriz hem de Tahran'da halkın büyük ilgisini topluyor. İran'ın kültürel ve tarihsel mirasına ışık tutan bu oyun, halk kahramanı Settarhan'ın özgürlük mücadelesini konu alıyor.

Oyunun Yükselişi

Tebriz'de 20 gün boyunca kapalı gişe oynayan oyun, yaklaşık 25 bin izleyici tarafından izlendi. Oyun, Tahran’da Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenmeye başladı ve yoğun ilgi gördü. Tahran'daki gösterim, hem Türkçe hem de Farsça konuşan izleyiciler arasında büyük beğeni topladı.

Yazar ve Yönetmenin Açıklamaları

Oyunun yazarı ve yönetmeni Yakup Sadık Cemali, tiyatronun büyük bir ekip ile 7 ay süren provalarla hazırlandığını belirterek, “Şu anda biletler tükenmiş durumda. Özellikle Azerbaycan bölgesine ait olan İranlılar çok iyi karşıladı oyunu” dedi.

Settarhan Kimdir?

Settarhan, 1868-1914 yılları arasında yaşamış ve İran'ın aydınlık tarihinde önemli bir halk kahramanı olarak öne çıkmıştır. O, Meşrutiyet Devrimi sırasında, meşrutiyete karşı çıkan Kaçar hanedanına karşı büyük bir direniş göstermiştir.

Gelecek Planları

Cemali, oyunu Türkiye ve Azerbaycan’da da sahnelemeyi planladıklarını söyleyerek, “2025 yılı İran-Türkiye'nin ortak kültür yılı kabul edildi” dedi. Oyun, bu ülkelerde de ilgi görebilir.

Oyuncunun Deneyimi

Settarhan’ı canlandıran Muhammed Zirek, karakterin derinliğini ortaya koyabilmek için 13 kilo verdiğini ifade etti.

Zirek, “Türkler birdir, ayrı değildir. Tebriz, Bakü, Urmiye, Ankara fark yoktur” diyerek, farklı kültürlerdeki izleyicilere ulaşmanın kendileri için bir onur olduğunu vurguladı.

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