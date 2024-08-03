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İran'da Üçlü Zirve: Yürütme, Yasama ve Yargı Başkanları Bir Araya Geldi

İran'da Cumhurbaşkanı, Meclis ve Yargı Başkanları Tahran'da kritik toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 18:36
İran'da Üçlü Zirve: Yürütme, Yasama ve Yargı Başkanları Bir Araya Geldi

İran'da Yürütme, Yasama ve Yargı Başkanlarından Üçlü Toplantı

İran Cumhuriyeti, başkent Tahran'da önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Mesud Pezeşkiyan, Muhammed Bakır Kalibaf ve Gulamhüseyn Muhsini Ejei liderliğindeki yürütme, yasama ve yargı organlarının başkanları, ülkedeki kritik meseleleri tartışmak üzere bir araya geldi.

Toplantı ile ilgili olarak, İran Devlet Televizyonu'nun aktardığı bilgilere göre, ülkenin geleceği açısından önemli konular gündeme geldi. Pezeşkiyan, Kalibaf ve Ejei, hükümetin çeşitli alanlardaki hedeflerini ve stratejilerini gözden geçirerek işbirliği vurgusu yaptı.

Bu tür üçlü zirveler, genellikle ulusal meselelerin çözümü konusunda etkili kararlar almak için önemli fırsatlar olarak değerlendiriliyor.

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