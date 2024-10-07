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İran'da Uçuşlar Yeniden Başladı

İran'da iptal edilen uçuşlar, güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar başladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 00:23
İran'da Uçuşlar Yeniden Başladı

İran'da Uçuşlar Yeniden Seferde

İran Sivil Havacılık Kurumu, daha önce iptal edilen uçuşların güvenli koşulların sağlanması ile yeniden başladığını duyurdu.

Güvenli Uçuş Koşulları

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Uygun ve güvenli uçuş koşullarının sağlanmasının ardından kısıtlamalar kaldırılmıştır" denildi.

Havalimanından yapılan bilgilendirmeye göre, "Şu anda iç ve dış hat uçuşları için hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır" ifadesi dikkat çekti.

İptal Edilen Uçuşlar

Önceden yapılan açıklamalarda, bazı operasyonel kısıtlamalar nedeniyle uçuşların 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 saatleri arasında iptal edildiği duyurulmuştu.

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