İran'da Üst Düzey Emniyet Yetkilisine Saldırı

İran'da Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Hayatını Kaybetti

Güneydoğu İran'daki Sistan-Beluçistan eyaletinin Haş ilçesinde, üst düzey bir emniyet yetkilisi olan Hüseyin Ali Piri kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Piri, Polis Teşkilatı Suç Soruşturma Dairesi Müdürü ve Haş Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Olay, cuma namazı sonrası Piri'nin evinin yakınlarında gerçekleşti.

Yapılan açıklamalara göre, Piri, namaz sırasında sivil kıyafetler giymekteydi ve görevini tamamladıktan sonra saldırıya uğradı. Şu an için olayla ilgili başka bir bilgi bulunmamaktadır.