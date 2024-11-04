DOLAR
34,34 -0,11%
EURO
37,41 -0,56%
ALTIN
3.021,08 -0,09%
BITCOIN
2.323.988,77 1,82%

İran'da Uyuşturucu Sorunu ve İsrail'e Yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, uyuşturucu ile mücadelede işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 19:06
İran'da Uyuşturucu Sorunu ve İsrail'e Yanıt

İran'da Uyuşturucu Sorunu Üzerine Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan araçlarda 4,5 tonu aşkın uyuşturucu maddenin ele geçirilmesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucunun hem İran hem de bölge ülkeleri için ciddi bir sorun olduğunu dile getirdi.

Uyuşturucu ile Mücadele İçin İşbirliği

Bekayi, organize suçlarla mücadelede gerekli adımların atılmadığını ifade ederek, "Uyuşturucu hem biz hem de bölge ülkeleri için önemli bir sorundur. İran, bu konuda en büyük kurbanları vermiş bir ülkedir. Buna karşı ciddi ve çok yönlü bir mücadele yürütüyoruz." dedi. Ayrıca, bu mücadelenin artırılması gerektiğini belirterek, komşu ülkelerle işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini özellikle vurguladı.

Nükleer Silahlar Üzerine Değerlendirmeler

İran lideri Ali Hamaney'in nükleer silahların üretimini yasaklayan fetvasıyla ilgili değişiklik ihtimali üzerine de yorumda bulunan Bekayi, ülkenin barışçıl nükleer programının devam edeceğini ifade etti. Hamaney'in açıklamalarının ardından, İran'ın savunması için gereken tüm araçlarla donatılacağı mesajını yineledi.

İsrail ile İlişkiler ve Türkiye'nin Talebi

Konuşmasında İsrail'in saldırılarına karşı yanıt verileceğini vurgulayan Bekayi, "Siyonist rejimin saldırısına tüm imkanlarımızı kullanarak karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye'nin İsrail'e silah ambargosu talebine de değinerek, bu talebi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
2
Adana'da Çöp Kamyonu Dehşeti: Bir Kadın Can Verdi
3
29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?
4
Organ Bağışına Dikkat Çekildi: Futbol Etkinliği Düzenlendi
5
İsrail'de Gizli Belgeler Skandalında Beş Gözaltı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne Katıldı
7
Ebru Gündeş Konseri İçin Teftiş Başlatıldı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak