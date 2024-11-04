İran'da Uyuşturucu Sorunu ve İsrail'e Yanıt

İran'da Uyuşturucu Sorunu Üzerine Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan araçlarda 4,5 tonu aşkın uyuşturucu maddenin ele geçirilmesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucunun hem İran hem de bölge ülkeleri için ciddi bir sorun olduğunu dile getirdi.

Uyuşturucu ile Mücadele İçin İşbirliği

Bekayi, organize suçlarla mücadelede gerekli adımların atılmadığını ifade ederek, "Uyuşturucu hem biz hem de bölge ülkeleri için önemli bir sorundur. İran, bu konuda en büyük kurbanları vermiş bir ülkedir. Buna karşı ciddi ve çok yönlü bir mücadele yürütüyoruz." dedi. Ayrıca, bu mücadelenin artırılması gerektiğini belirterek, komşu ülkelerle işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini özellikle vurguladı.

Nükleer Silahlar Üzerine Değerlendirmeler

İran lideri Ali Hamaney'in nükleer silahların üretimini yasaklayan fetvasıyla ilgili değişiklik ihtimali üzerine de yorumda bulunan Bekayi, ülkenin barışçıl nükleer programının devam edeceğini ifade etti. Hamaney'in açıklamalarının ardından, İran'ın savunması için gereken tüm araçlarla donatılacağı mesajını yineledi.

İsrail ile İlişkiler ve Türkiye'nin Talebi

Konuşmasında İsrail'in saldırılarına karşı yanıt verileceğini vurgulayan Bekayi, "Siyonist rejimin saldırısına tüm imkanlarımızı kullanarak karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye'nin İsrail'e silah ambargosu talebine de değinerek, bu talebi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.