İran'da Yağış Oranları Dramatiik Şekilde Düştü

İran'ın Eyaletlerinde Yağışlarda Keskin Düşüş

İran'ın Huzistan, Sistan-Beluçistan, İsfahan, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Çaharmahal-Bahtiyari ve Loristan eyaletlerinde yağış oranları, son raporlara göre yaklaşık yüzde 50 ila 80 arasında ciddi bir düşüş gösterdi.

Yağış Verileri ve Analizler

Tesnim Haber Ajansı aracılığıyla yayımlanan raporda, İran Enerji Bakanlığı'na bağlı Su Kaynakları Yönetim Şirketi, 20 Eylül ile 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen sonbahar yağışlarının değerlendirildiği bilgileri sundu.

Bu raporda, Huzistan, Sistan-Beluçistan ve diğer belirtilen eyaletlerde yağış oranlarının yüzde 52'den yüzde 78'e kadar gerilediği görüldü. Diğer bölgelerde de düşüş oranları kaydedildi. Doğu Azerbaycan, İylam ve Erdebil eyaletlerinde yağış kaybı yüzde 27 ile 47 arasında değişirken, El-Borz, Buşehr ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde bu oran yüzde 18 ile 25 arasında tespit edildi. Kirman ve Zencan ise yaklaşık yüzde 5 ila 7 arasında bir düşüş yaşadı.

Yetkililerden Su Yönetimi Uyarısı

Bu dramatik yağış azalmasının, su kaynakları ve tarım üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çeken yetkililer, planlı su yönetimi ve tasarruf tedbirlerine acil olarak gereksinim olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.