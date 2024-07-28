İran'da Yeni Dönem: Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığı Görevine Başladı

Mesud Pezeşkiyan Göreve Başladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanarak, Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını alarak göreve başladı.

Resmi Tören Tahran'da Gerçekleşti

Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde gerçekleştirilen mazbata törenine, İran lideri Hamaney ile geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Hamaney'den Destek Mesajı

Hamaney, törende yaptığı konuşmada, "Seçimde kaybedenimiz yoktur. Millet galip geldi. Hepimiz büyük işler başarması için ona ve hükümetine yardım etmeliyiz" diye belirtti.

Dış Politika Vurgusu

Hamaney, dış politika önceliklerinin komşu ülkeler ve Asya ile Afrika gibi bölgelere yönelmesi gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa ülkelerine bir düşmanlığımız yok ancak son yıllarda kötü tutum sergilediler" ifadelerini kullandı. Netanyahu'ya Sert Tepki

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmasına da sert eleştirilerde bulunarak, "Siyonist rejim bir suç çetesi, bir katil terör çetesidir" dedi.

Pezeşkiyan'ın Vizyonu

Göreve yeni başlayan Pezeşkiyan, "Ben tüm kalbimle bu insanlara hizmet edeceğime söz veriyorum" diyerek Hamaney'in ortaya koyduğu vizyona uygun hareket edeceğini belirtti.

Mesud Pezeşkiyan, 5 Temmuz'daki seçimde oyların %53.7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştur. 30 Temmuz'da yemin töreni yapılacak ve ardından kabinesini güven oyu için Meclis'e sunacaktır.