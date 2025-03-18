İran'daki 'Çarşamba Suri' Kutlamalarında 14 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'da 'Çarşamba Suri' Kutlamalarında Facia

İran'da Hicri Şemsi takvimine göre yılın son çarşamba gecesi gerçekleştirilen ve 'Çarşamba Suri' olarak bilinen kutlamalar, bu yıl büyük bir trajediye sahne oldu. Ülke genelinde *14 kişi hayatını kaybederken*, *1844 kişi yaralandı*.

Tahran'da Ateş ve Patlamalar

Başkent Tahran'da iftar sonrası başlayan kutlamalarda, vatandaşların ateş yakarak üzerinden atlama tercihleri ile havai fişek ve el yapımı patlayıcı kullanmaları kente zarar verdi. Sokaklar, havadaki barut kokusu ile dolup taşarken, *gökyüzü duman bulutlarıyla kaplandı*.

Tahran'ın Yusufabad semtinde havai fişeklerin neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak bir ağaç tamamen yanarken, bazı evlerin sakinleri panikle dışarı fırladı. Ayrıca İslamşehr ilçesinde bir ambulansa atılan patlayıcı, ambulansı hizmet dışı bırakırken can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Patlayıcılar ve Yaralanmalar

Ülke genelinde yaşanan olayların vahameti gözler önüne serilirken, İran Acil Durum Merkezi'nden yapılan açıklamada, 5 ambulansın patlayıcı madde isabet etmesi sonucu yandığı kaydedildi. Şehirdeki patlama sesleri saatlerce aralıksız devam etti.

Tahran Emniyeti, kutlamalar sırasında patlayıcı maddeleri kullanan şahısların *insansız hava araçlarıyla tespit edileceğini* duyurdu. Yaralılardan *100'ünün uzuv kaybı yaşadığı* ve *500'den fazlasının gözlerinden yaralandığı* bilgisi de paylaşıldı.

Her Yıl Aynı Sorun

İran'da nevruz öncesi yapılan bu kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor ve patlayıcıları ateşe veriyorlar. Ancak her yıl yaşanan kazalar, birçok kişinin ölümüne ve yüzlercesinin yaralanmasına sebep oluyor.