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İran'daki Kömür Madeni Patlamasında Ölü Sayısı 28'e Yükseldi

İran'da bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlamasında ölenlerin sayısı 28'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 09:17
İran'daki Kömür Madeni Patlamasında Ölü Sayısı 28'e Yükseldi

Güney Horasan'da Trajik Olay

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes ilçesinde bulunan bir kömür madeninde, dün gece metan gazı patlaması gerçekleşti. Bu acı olayda, hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi.

Yetkililerden Açıklama

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, patlama hakkında son durumu paylaştı. Kulivend, "Tebes kömür ocağındaki ölü sayısı 28'e ulaştı. Mahsur kalan 24 kişiyi bulma çalışmaları devam ediyor," şeklinde konuştu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Ayrıca, olay sonucunda yaralanan 17 kişinin hastanelere sevk edildiği ifade edildi. Öncelikle iki blokta gerçekleşen bu büyük patlamanın ardından, arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürmektedir.

Son Durum

Güney Horasan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi ise, önceki açıklamasında ölü sayısının 19 olarak güncellendiğini belirtmişti. Ancak, yaşanan sıkıntılı durumun ardından, rakamın artması üzücü bir gerçek oldu.

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