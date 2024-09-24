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İran'daki Maden Patlamasında Can Kaybı 49'a Yükseldi

İran'ın Güney Horasan eyaletindeki kömür madeninde yaşanan metan gazı patlaması sonucu 49 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 13:11
İran'daki Maden Patlamasında Can Kaybı 49'a Yükseldi

İran'da Kömür Madeninde Feci Patlama

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde yer alan bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a ulaştı. Bu üzücü olay 21 Eylül tarihinde Tebes ilçesindeki madeninde gerçekleşti.

Kriz Yönetimi Genel Müdürünün Açıklamaları

İran devlet televizyonuna konuşan Güney Horasan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, kazanın ardından yapılan arama-kurtarma çalışmalarının sonuçsuz kaldığını belirtti. Ahundi, "Uzun süredir mahsur kalan madencilerin tamamı yaşamını yitirenler arasında sayılıyor. Şu ana kadar bu faciadan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi," ifadesini kullandı.

Olayın Gelişimi

Patlama, madenin iki bloğunda meydana geldi. Daha önce yapılan açıklamalarda ise ölü sayısının 38 olarak verildiğini ve mahsur kalan 11 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Ahundi, bu sayıların artış göstermeyeceğini üzüntü ile ifade etti.

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