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İran'daki Savaş Gemisi Kurtarıldı

İran, Bender Abbas Limanı'ndaki alabora olan savaş gemisi 'Sehend'i 3 haftalık çalışmanın ardından kurtardı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 01:56
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 01:56
İran'daki Savaş Gemisi Kurtarıldı

İran'da Tehlikeli Durum

İran'ın güney kıyısında bulunan Bender Abbas Limanı'nda 7 Temmuz'da onarım sırasında su alarak alabora olan Sehend adlı savaş gemisi, İran Deniz Kuvvetleri tarafından yaklaşık 3 haftalık bir çabadan sonra kurtarıldı.

Kurtarma Çalışmaları

İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre, uzun süren kurtarma çalışmaları başarıya ulaştı ve Sehend gemisi tamamen suyun üstüne çıkarıldı. Kurtarma süreci, geminin görüntüleriyle desteklendi.

Sehend Fırkateyni Hakkında

74 metre uzunluğa sahip olan Sehend fırkateyni, 2018 yılında hizmete girmiştir. ABD'nin 1988'deki saldırısında batırılan Sehend gemisinin anısına aynı isimle anılan bu fırkateyn, yerli üretim olup, seyir füzeleriyle donatılmıştır. Kurtarma süreci, geminin stratejik önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

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