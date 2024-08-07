İran'dan ABD Adalet Bakanlığı'na Sert Yanıt: Suikast İddiaları Asılsız

İran'dan Sert Tepki

İran, ABD Adalet Bakanlığı'nın eski ABD Başkanı Donald Trump dahil üst düzey Amerikalılara yönelik suikast planlarıyla ilgili iddialarına yanıt vererek durumu yalanladı.

Tahran'ın Resmi Açıklaması

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD'nin ülkedeki bir Pakistanlıyı Tahran ile bağlantılı suikast planları düzenlemekle suçlaması üzerine açıklamada bulundu. Temsilcilik, "ABD hükümetinden bu konuda kesin bir bilgi almadık ancak bu tür operasyonların, İran yönetiminin Kasım Süleymani'nin katillerini adalet önüne çıkarma çabaları ile çeliştiği açıktır." dedi.

Kasım Süleymani'nin Ölümünün Ardından Gelen İddialar

ABD Adalet Bakanlığı, daha önce İran hükümetiyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir şahsı, ABD'deki üst düzey Amerikalılara suikast düzenlemekle suçlamıştı. Eski ABD Başkanı Trump, 2020 yılında İranlı general Süleymani'nin öldürülmesi emrini vermişti.

İran'ın Yanıtı ve Suikast Girişimi

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki seçim mitinginde uğradığı bir silahlı saldırıda kulağından yaralanmıştı. Bu suikast girişiminin ardından, İran’ın ABD'de suikast düzenleme planları olduğuna dair iddialara yanıt verirken, haksız yere suçlandıklarını vurgulamışlardı.