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İran'dan ABD'nin Maksimum Baskı Politikasına Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin maksimum baskı politikasını başarısız bir deneyim olarak nitelendirerek eleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:14
İran'dan ABD'nin Maksimum Baskı Politikasına Sert Tepki

Erakçi'den ABD'ye Tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden hayata geçirdiği "İran'a maksimum baskı" politikasına sert eleştirilerde bulundu. Erakçi, bu politikanın sadece başka bir başarısızlığa yol açacağını ifade etti.

Baskı Politikası Başarısızdır

Ülkenin resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, hükümetin kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Maksimum baskı, başarısız bir deneyimdir. Onu tekrar denemek başka bir başarısızlığa dönüşecektir."

Nükleer Faaliyetler Konusunda Şeffaflık

Erakçi, İran'ın nükleer faaliyetlerinin NPT (Nükleer Silahsızlanma Antlaşması) üyesi olarak şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Eğer asıl konu İran'ın nükleer silah peşinde olmamasıysa bu çözülebilir" dedi. Ayrıca, ülke lideri Ali Hamaney’in nükleer silahı yasaklayan fatvasını hatırlattı.

Trump'ın Açıklamaları

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde yeni İran politikasını kamuoyuna duyurdu ve önceki döneminde uyguladığı politikayı tekrar hayata geçireceğini açıkladı. İmza atarken, "Bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" ifade etti.

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