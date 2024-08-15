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İran'dan ABD'ye Hukuki Uyarı: İsrail'e Destek Soykırıma Ortaklık mı?

İran, ABD'nin İsrail'e desteğinin hukuki kovuşturma gerektirebileceğini belirtti ve bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:20
İran'dan ABD'ye Hukuki Uyarı: İsrail'e Destek Soykırıma Ortaklık mı?

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Şok Açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin İsrail'e sağladığı desteğin, bu ülkenin işlediği suçlara göz yummak anlamına geldiğini ifade ederek hukuki kovuşturma gerektirebileceğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Üzerine Değerlendirme

Kenani, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'deki gelişmelere dikkat çekerek, İsrail'in 10 aydır süregelen saldırılarında yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve 100 binden fazla kişinin yaralandığını belirtti. Ayrıca, bu saldırılarda 15 bin çocuğun da hayatını kaybettiğini vurguladı.

ABD'nin Rolü ve Suçlamalar

Kenani, ABD'nin bu durumu görmezden gelerek Filistinli direniş gruplarını "terörist" olarak yaftaladığını ve bunlara karşı İsrail'i koruma kararlılığını sürdürdüğünü melesetti. "Bu saçma mantıkla, Filistin'deki soykırımı mali, silah ve siyasi destek vererek destekliyor!" dedi.

Uluslararası Sorumluluk Vurgusu

Son olarak Kenani, İsrail'in bir terör rejimi olarak tanımlanabileceğini ve bu durumun hem ABD için bir skandal hem de uluslararası bir hukuki sorumluluk olduğunu belirtti.

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