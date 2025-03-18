İran'dan ABD'ye Sert Uyarı: Saldırıların Ciddi Sonuçları Olacak

İran, Trump'ın tehditlerini reddederek, saldırıların ciddi sonuçlar doğuracağını ve tüm sorumluluğun ABD'ye ait olacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 01:40
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 01:40
İran'dan ABD'ye Sert Uyarı: Saldırıların Ciddi Sonuçları Olacak

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Amerikalı yetkililerin, Tahran aleyhindeki suçlama ve tehditlerini kesin bir dille reddetti.

İlaveten, Iran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İravani, Trump'ın Yemen ile ilgili ifadelerine yanıt olarak, "Herhangi bir saldırganlık eyleminin korkunç sonuçları olacak ve bunun tüm sorumluluğu ABD'ye ait olacaktır" ifadesini kullandı.

Mektupta, Tahran’ın Yemen'deki Husilere silah tedarik ettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve Yemenlilerin bağımsız hareket ettiği vurgulandı. Ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik bir ihlal olarak nitelendirildi.

İran, Güvenlik Konseyi'ne ABD'nin bu eylemlerine karşı gerekli adımları atma çağrısında bulundu. Trump, Yemen'deki Husiler’in saldırılarını İran’a mal ederek, Tahran yönetiminin bu durumun "korkunç sonuçlarına" katlanmak zorunda kalacağını belirtmişti.

İran'a ait bu sert açıklama, Orta Doğu'daki politik gerilimlerin arttığı bir dönemde yapılırken, uluslararası kamuoyunun dikkatini bir kez daha Tahran-Washington ilişkilerine çekti.

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