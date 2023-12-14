İran'dan ABD'ye ültimatom gibi uyarı!

İran Savunma Bakanlığı tarafından ABD'nin Kızıldeniz'deki gemi taşımacılığını korumaya yönelik atılımına geri bildirim geldi. Bakanlıktan ABD'nin ortaya attığı çok uluslu görev gücünün "olağanüstü sorunlarla" karşılaşacağına dair uyarı geldi.

İran Öğrenci Haber Ajansı'na konuşan Muhammed Rıza Aştiani, "Bizim üstün olduğumuz bir bölgede kimse hamle yapamaz. Böyle mantıksız bir hamle yaparlarsa olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalacaklar." açıklamasında bulundu.

İran destekli Husiler Yemen'de İsrail ile bağlantılı olduğunu belirten gemilere karşı saldırı düzenledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın gazetecilere yaptığı açıklamada Kızıldeniz'de gemilerin güvenli geçişinin sağlanmasına yönelik deniz görev gücü oluşturma planının olduğundan bahsedilmiş ve diğer ülkelerle görüşme halinde olunduğu vurgulanmıştı.