İran'dan Bangladeş'teki Geçici Hükümete Destek

İran, Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus'un liderliğinde kurulan Bangladeş'teki geçici hükümeti olumlu bir şekilde karşıladığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bu konuda yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

Barış ve Seçim Vurgusu

Kenani, Bangladeş’teki geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederken, ülkede kalıcı barışın tesisinin önemine dikkat çekti. Tam anlamıyla bir barış ortamının sağlanmasının ardından, parlamento seçimlerinin gerçekleştirilip yasal bir hükümetin en kısa sürede kurulmasını umduklarını belirtti.

Protestolar ve Gelişmeler

Geçmişte, Bangladeş'te 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına özel kontenjan ayrılması kararı sonrası büyük protestolar başlamıştı. Temmuz ayının sonunda Yüksek Mahkeme, bu kontenjan oranlarını düşürme kararı alarak gösterilere son verilmesine yol açtı.

Ancak gösteriler sırasında yaşanan şiddet olayları, Cemaat-i İslami Partisi ve onun öğrenci kanadının yasaklanmasıyla protestocuların ‘adalet’ talebiyle yeniden sokağa dökülmesine neden oldu. Sonuç olarak, yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, binlerce insan da gözaltına alındı.

Olaylar artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina askeri helikopterle Hindistan’a gitmek zorunda kaldı ve bu esnada protestocular, Başbakanlık konutuna girdi. Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifasını açıklayarak geçici hükümetin kurulacağını duyurdu.

8 Ağustos itibarıyla Nobel ödüllü Muhammad Yunus, geçici hükümetin başdanışmanı olarak göreve başlamıştır.