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İran'dan Cemşid Şarmehd Açıklaması: İdamdan Önce Ölmüş

İran, terör suçundan idam edilen Cemşid Şarmehd'in aslında infazdan önce öldüğünü duyurdu. Almanya ile yaşanan gerginlik devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 14:45
İran'dan Cemşid Şarmehd Açıklaması: İdamdan Önce Ölmüş

İran'dan Çarpıcı Açıklama

İran, terör eylemleriyle suçlanan ve Almanya ile krize neden olan Cemşid Şarmehd'in idamdan önce öldüğünü açıkladı. Şarmehd, ABD merkezli Tonder grubunun lideriydi.

Yargı Sözcüsünden Açıklama

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, basın toplantısında, önceki idam kararına ilişkin gelen tepkileri değerlendirdi. Cihangir, "Hiçbir yabancı devlete yargı süreçlerimize müdahale hakkı vermiyoruz. Şarmehd, gerçekleştirdiği terör eylemleri nedeniyle yargılanmıştır" dedi.

Öldüğü Bilgisi

Cihangir, Şarmehd'in yargılama süreci sonrasında idam cezasına çarptırıldığını ancak infazdan önce öldüğünü belirtti. Ancak, Şarmehd'in nasıl öldüğüne dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Tender Örgütü ve Terör Suçlamaları

Cemşid Şarmehd’in, Nisan 2008'de Şiraz'da düzenlenen ve 14 kişinin ölümüne, 215 kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısının organizatörü olduğu iddia ediliyordu. 21 Şubat 2023 tarihinde yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.

Almanya'dan Tepkiler

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran'a karşı "ciddi sonuçlarla" tehditte bulunmuştu. Naçizane, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Baerbock’un açıklamalarına yanıt vererek, "Bu kadar manipülasyon yeter. Çocuk katillerini desteklemeyi bırakın" şeklinde yanıt verdi.

Bunun yanı sıra, Almanya, geçtiğimiz hafta Frankfurt, Münih ve Hamburg’daki 3 İran başkonsolosluğunu kapatma kararını almıştı.

Çifte Vatandaşlık Meselesi

Not olarak belirtmekte fayda var ki, İran çifte vatandaşlık uygulamasını kabul etmemektedir.

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