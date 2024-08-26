İran'dan Düzensiz Göçmenlere Yönelik Sınır Dışı Hareketleri

İran İçişleri Bakanı'ndan Düzensiz Göçmen Açıklaması

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, düzensiz göçmenlerin ülkesinden sınır dışı edilmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını açıkladı. Bakan, bu amaçla yeni bir Ulusal Göç Kurumu kurulacağını duyurdu.

Ulusal Göç Kurumu ile Yeni Adımlar

Mumini, Jamaran.news adlı internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, bakanlığının düzensiz göçmen sorununu öncelikli konulardan biri olarak gördüğünü ifade etti. Ayrıca, bu yeni kurumun kuruluşunu desteklemek için İran Meclisi’ne bir öneri sunacaklarını belirtti.

Yıl Sonuna Kadar Sınır Dışı Çalışmaları

Uluslararası sorunlar nedeniyle İran'a gelen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan Mumini, yıl sonuna kadar bu işlemlerin tamamlanmasını hedeflediklerini vurguladı. Konu ile ilgili takiplerinin sürdüğünü açıkladı.

Afgan Mültecilerin Durumu

Özellikle 1979 Sovyet işgali ardından İran'a yönelen Afgan mülteci akınının yaklaşık 42 yıldır devam ettiği dikkate alındığında, ülkede bulunan 5 milyon Afgan'dan büyük bir kısmının düzensiz göçmen olduğunu belirtmek önem taşıyor.

Önceki Açıklamalar ve Gelecek Stratejileri

Eski İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi de daha önce yaptığı açıklamada, "Yasa dışı göçmenler ülkeyi terk etmelidir"Mesud Pezeşkiyan ise, düzensiz göçmenlerin toplumsal sorunlar yarattığını, bu konularda çözüm üreteceklerini ifade etmişti.

Güvenlik Önlemleri Artıyor

Son dönemde İran, doğu sınırlarını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 900 kilometre uzunluğunda bir duvar inşa etmeye başlamıştır. Bu adım, düzensiz göçle mücadelede önemli bir önlem olarak değerlendirilmektedir.