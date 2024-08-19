İran'dan Gazze için Ateşkes Açıklamaları: Uluslararası Hukuk ve Cezalandırma Hakkı

İran Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı basın toplantısında, Gazze'deki ateşkes çabalarının önemini vurguladı ve bu konunun yanı sıra İsrail'in saldırgan eylemlerine karşı cezalandırma haklarının farklı olduğunu belirtti.

Gerginlik ve Yasal Haklar

Kenani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın ardından, İran’ın uygun bir zamanda İsrail'e karşı harekete geçeceğini söyledi. "İran, saldırgan teröristi cezalandırma konusunda uluslararası hukuktan aldığı hakkını kullanacaktır," dedi.

Ateşkes Görüşmeleri ve ABD'nin Rolü

Kenani, Doha'daki ateşkes görüşmelerine destek verdiklerini ve ABD'yi bu süreçte samimi bir arabulucu olarak görmediklerini dile getirdi. Onun açıklamalarında, "ABD, savaşın bir tarafı olarak ateşkesle ilgilenmemektedir," ifadesine yer verildi.

İsrail'in Davranışları

Kenani, İsrail'in ateşkes niyetinin olmadığını vurgulayarak, "Top artık ABD ve Siyonist rejimin sahasında, bu durumu dikkatle izliyoruz," şeklinde konuştu.

İran'ın Bölgesel Politikaları

İran’ın, Gazze'deki ateşkesin sağlanması halinde saldırı planlarından vazgeçeceği iddialarını eleştiren Kenani, "Ateşkes ile işgalci rejimin İran topraklarına yönelik saldırganlıklarının yanıtları farklıdır," açıklaması yaptı.

Türkiye ve Suriye ile İlişkiler

Son olarak Kenani, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini desteklediklerini belirtti ve bu konudaki gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ekledi.