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İran'dan Gazze İçin Diplomatik Çabaların Önemi Vurgulandı

İran Dışişleri Bakan Vekili, Gazze'deki soykırımın durdurulması için uluslararası müzakerelerin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 04:04
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 04:04
İran'dan Gazze İçin Diplomatik Çabaların Önemi Vurgulandı

İran'dan Gazze İçin Diplomatik Girişimler

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doha'da başlayan ateşkes görüşmeleri hakkında bilgi veren Bakıri, İsrail'in Gazze’de işlediği iddia edilen soykırım suçlarının durdurulması için ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ateşkes Görüşmeleri ve Katılımcılar

Bakıri, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmede, Gazze'deki saldırıların durdurulmasına yönelik müzakerelerin durumunu değerlendirdiklerini dile getirdi.

Hassas Görüşmeler ve Talepler

Al Sani'nin müzakerelerin bu aşamasını "hassas" olarak nitelendirdiğini belirten Bakıri, ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes sağlanması amacıyla yapılan görüşmelerin Doha'da başlatıldığı kaydedildi. Müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea gibi isimler katıldılar.

Öte yandan, Hamas tarafının müzakerelere katılmama kararı aldığı ve arabuluculardan 2 Temmuz’da üzerinde mutabakata varılan konularla ilgili bir uygulama planı talep ettiği belirtiliyor. Ayrıca, Hamas, İsrail'in bu plana bağlı kalıcı olmasına dair açık bir taahhütte bulunmasını istemekte.

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