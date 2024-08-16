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İran'dan Hizbullah Üzerinden Gelen Saldırı İddiaları

İran, Hizbullah'ın tüneller aracılığıyla İsrail'e saldırı tehdidinde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:29
İran'dan Hizbullah Üzerinden Gelen Saldırı İddiaları

İran Beyrut Büyükelçiliği'nden Açıklama

İran'ın Beyrut Büyükelçiliği, Hizbullah'ın yayınladığı tünel videosuna yanıt vererek, "Gerekirse İran'ın herhangi bir noktasından düşmana saldırabiliriz," ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın Tünel Paylaşımı

Büyükelçilik, X sosyal medya platformu üzerinden Hizbullah’ın paylaştığı tünellere dair açıklama yaptı. Açıklamada, "Farsçada yer altında, kayaların ve dağların içinde bulunan füze tesislerine 'füze şehirleri' diyoruz. Bu füze şehirleri İran'ın sevilen coğrafyasında mevcut ve İran'ın düşmanlarının kalplerinde korku salıyor," denildi.

İsrail ile Çatışmalar

İsrail ordusu ile 10 aydır süregelen sınır çatışmaları yaşayan Hizbullah, tünel sistemleri aracılığıyla uzun menzilli füzelerin taşınabileceğini gösteren ilk görüntüleri paylaştı. Bu tünellere ise "İmad-4" ismi verildi.

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