İran'dan İddia: İsrail, Haziran Saldırılarında Azerbaycan'ı İHA Üssü Olarak Kullandı

Azizi: Sınır muhafızları doğrudan gözlemledi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in haziranda İran'a düzenlediği saldırılar sırasında Azerbaycan topraklarının İHA fırlatılmasında kullanıldığını öne sürdü. Azizi iddiaları İran Öğrenci Haber Ağı'na (SNN) verdiği röportajda değerlendirdi.

Azizi, bölge ziyareti sırasında yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak, "Bölgeye gittiğimizde sınır muhafızlarıyla görüştük ve İsrail'in Azerbaycan sınırını İran'a insansız hava araçları göndermek için kullandığını kesin bir dille bize bildirdiler." dedi.

Azizi, iddianın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e iletildiğini belirtti. Azizi ayrıca, Aliyev'in belgeli kanıt talep ettiğini ve bu belgelerin sunulup sunulmayacağının ayrı bir mesele olduğunu söyledi.

İddialar, haziranda başlayan 12 günlük savaş sırasında İran'ın kuzey bölgelerine düzenlenen saldırılarda İsrail'e ait dronların Azerbaycan hava sahasından fırlatıldığı yönünde ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Aliyev ile 26 Haziran'daki telefon görüşmesinde iddiaların araştırılmasını istemişti.

Aliyev ise konuyla ilgili olarak "Azerbaycan'ın hava sahasının dost ve kardeş İran’a karşı hiçbir şekilde kullanılmayacağı" yönünde açıklama yapmıştı.

Daha sonra Pezeşkiyan, iddiaların doğrulanmadığını belirterek, "Bazı söylentilerin aksine, komşular ile Siyonist rejim arasında askeri işbirliği olduğuna dair herhangi bir bulgu doğrulanmamıştır." ifadelerini kullandı.