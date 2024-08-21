İran'dan İngiltere'ye Terör Suçlaması

İran'ın İngiltere Parlamentosu'na Tepkisi

İran, Londra Büyükelçiliği aracılığıyla İngiltere Parlamentosu'nu, rejim karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) ile işbirliği yapmakla suçladı.

Suçlama Detayları

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, elçilikten yapılan resmi açıklamada, İngiliz Parlamento'suna davet edilen bir HMÖ liderine tepki gösterildi. Açıklamada, "İngiliz Parlamentosu'nun bir teröristle işbirliği yapması, terörle mücadelede çifte standardın göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.

Halkın Mücahitleri Örgütü Hakkında

Halkın Mücahitleri Örgütü, 1965 yılında İran'daki Şah rejimine karşı "İslamcı sosyalist" bir ideolojiyle kuruldu. Organize edilen bu grup, 1979 İslam Devrimi'nden sonra Tahran yönetimiyle fikir ayrılığına düştü ve 1981 yılında İran tarafından terör örgütü ilan edildi.

Örgüt, bu süreçte sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenledi ve ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada da HMÖ'yü terör örgütü olarak tanıdı. Ancak, AB 2009, ABD ve Kanada ise 2012 yılında bu örgütü terör örgütü listesinden çıkardı.