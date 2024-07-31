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İran'dan İsmail Heniyye Suikastına Cevap: Özel Operasyon Gelebilir

İran, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından özel bir cevap verileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:56
İran'dan İsmail Heniyye Suikastına Cevap: Özel Operasyon Gelebilir

İran'dan Yorum: Suikasta Cevap Verilecek

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonrası dikkat çekici bir açıklamada bulunarak, "Suikasta cevap, elbette özel bir operasyonla olacaktır." ifadesine yer verdi.

Suikastın Sonrası

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, X sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda, suikasta verilecek cevabın "sert" olacağına ve suçlunun derinden pişman olacağına vurgu yaptı. Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'daydı.

Hamas ve İran'dan Tepkiler

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabah saatlerinde Heniyye'nin konutuna düzenlenen saldırıyı duyurdu. Hem İran hem de Hamas yönetimi, suikastın arkasında İsrail'in olduğunu iddia ederken, İsrailli yetkililer olayla ilgili sessiz kaldı.

Heniyye'nin Liderliği

Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti. Bu suikast, bölgede gerginliklere yol açabilecek bir olay olarak değerlendiriliyor.

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